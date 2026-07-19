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Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak hangi yıl değiştirmiştir?

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde 'Turkey' olarak kullanılan ülke adını 'Türkiye' olarak hangi yıl değiştirmiştir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak hangi yıl değiştirmiştir?

Yeni bölümdeki sorular, ekran karşısındaki izleyicilerde büyük bir merak oluşturuyor. Yarışmacının vereceği tepki ve seçtiği cevap, izleyenler için büyük bir heyecan unsuru haline geliyor. Aynı zamanda izleyiciler de aktif olarak cevap bulma çabasına giriyor ve bilgiyle eğlenceyi birleştiren bu yarışmada kendilerini yarışmacının yerine koyarak çözüm üretmeye çalışıyor. Peki, Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde "Turkey" olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak hangi yıl değiştirmiştir?

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, TÜRKİYE'NİN TALEBİNİN ARDINDAN YABANCI DİLLERDE "TURKEY" OLARAK KULLANILAN ÜLKE ADINI "TÜRKİYE" OLARAK HANGİ YIL DEĞİŞTİRMİŞTİR?

A: 2016

B: 2019

C: 2022

D: 2025

Cevap:


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

•2. soru 5.000 TL,

•7. soru 50.000 TL değerinde.

Son soru olan 13. soruyu doğru bilen yarışmacı, büyük ödül olan 5.000.000 TL'yi kazanıyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılırsa, en son geçtiği barajın ödülünü alır. Yarışmadan çekilme durumunda ise, son doğru cevaplanan sorunun karşılığındaki para ödülü kazanılır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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