Bingöl okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe Bingöl'de okul yok mu (BİNGÖL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bingöl'de 26 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediği gündemdeki yerini koruyor. Kar yağışı sonrası "Bingöl okullar tatil mi?", " Bingöl Valiliği kar tatili açıklaması yaptı mı?" soruları sıkça araştırılırken, öğrenciler ve veliler resmi açıklamaları yakından takip ediyor.

BİNGÖL HAVA DURUMU

Bingöl'de Kar Yağışı ve Buzlanma Uyarısı

Bingöl genelinde dondurucu soğuklar etkisini hissettirmeye devam ederken, haftanın son günlerinde hafif kar geçişleri öngörülüyor. Özellikle yüksek kesimlerde ve gece saatlerinde ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

26 Şubat Perşembe: Sert Soğuk ve Ayaz

Perşembe günü Bingöl'de gökyüzü parçalı bulutlu bir seyir izleyecek. Yağış beklenmemekle birlikte, düşük sıcaklıklar nedeniyle gün boyu ayaz etkili olacak.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: -1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -15°C

• Detay: Güneyden esecek rüzgarın hızı saatte 16 km'ye kadar çıkabilir. Hissedilen sıcaklık gece saatlerinde -23°C'ye kadar düşerek dondurucu bir etki yaratacak.

27 Şubat Cuma: Hafif Kar Yağışı Bekleniyor

Cuma günü Bingöl, daha nemli bir hava kütlesinin etkisine giriyor. Gün içerisinde aralıklı hafif kar yağışı geçişleri beklenirken, bulutluluk oranı artacak.

• Gündüz En Yüksek Sıcaklık: 1°C

• Gece En Düşük Sıcaklık: -6°C

• Detay: Kar yağışı ihtimali gün içinde %35 seviyelerinde. Kuzeyden esecek rüzgar saatte 10 mil (yaklaşık 16 km) hızla devam edecek.

Önemli Not: Nem oranının %90'ın üzerine çıkması ve sıcaklıkların donma noktasının altında seyretmesi nedeniyle, cuma sabahı görüş mesafesinde azalma ve yollarda gizli buzlanma riski bulunmaktadır.

BİNGÖL OKULLAR TATİL Mİ?

26 Şubat Perşembe günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.