Bingöl okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Bingöl'de okul yok mu (BİNGÖL VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Bingöl Valiliği'nden beklenen kar tatili açıklaması bekleniyor. 2 Ocak Cuma günü Bingöl'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bingöl'deki öğrenciler ve veliler, okulların tatil olup olmadığına dair bilgi almak için resmi açıklamayı bekliyor.

BİNGÖL HAVA DURUMU

5 günlük hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminine göre bölgede dondurucu soğuklar etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça altında seyretmesi beklenirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riski öne çıkıyor.

01 Ocak Perşembe günü hava çok bulutlu ve kar yağışlı olacak. Günün en düşük sıcaklığı -4 derece, en yüksek sıcaklığı ise 1 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 89–96 arasında değişirken, rüzgârın 11 km/sa hızla esmesi bekleniyor.

02 Ocak Cuma günü soğuk hava etkisini sürdürecek. Sıcaklıklar -9 ile -3 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 58–84 aralığında ölçülürken, rüzgâr 11 km/sa hızla esecek.

03 Ocak Cumartesi günü dondurucu soğuklar daha da etkili olacak. Günün en düşük sıcaklığı -15 derece, en yüksek sıcaklığı ise -4 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 47–59 arasında değişirken, rüzgâr 3 km/sa hızla esecek.

04 Ocak Pazar günü soğuk hava devam edecek. Sıcaklıkların -12 ile 0 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı yüzde 39–54 seviyelerinde olurken, rüzgârın hızı 3 km/sa olacak.

05 Ocak Pazartesi günü de soğuk hava etkisini sürdürecek. Günün en düşük sıcaklığı -6 derece, en yüksek sıcaklığı ise 3 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 43–57 arasında değişirken, rüzgâr 3 km/sa hızla esecek.

Yetkililer, hafta boyunca etkili olması beklenen şiddetli soğuklar, don ve buzlanma nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

2 OCAK CUMA BİNGÖL OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.