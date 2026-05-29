BİM bugün açık mı, bayramın 3. günü Cuma günü BİM açıldı mı?

“Bayramın 3. günü BİM açık mı, Cuma günü BİM çalışıyor mu?” sorusu, alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bayram tatili süresince marketlerin çalışma saatleri değişkenlik gösterirken, BİM’in bugün açık olup olmadığı ve hizmet verip vermediği merakla araştırılıyor.

BİM BUGÜN AÇIK MI? BAYRAMIN 3. GÜNÜNDE ÇALIŞMA DURUMU NETLEŞTİ

BİM BAYRAMIN 3. GÜNÜ CUMA GÜNÜ AÇIK MI?

Alınan bilgilere göre BİM marketleri bayramın 3. günü Cuma günü açık olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bayram süresince bazı mağazalarda sınırlı çalışma saatleri uygulanırken, birçok şubenin normal düzene yakın şekilde faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için BİM mağazalarına gün içinde rahatlıkla ulaşabiliyor.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ BAYRAMDA NASIL OLDU?

Bayram dönemlerinde marketlerin çalışma saatleri şubelere göre değişiklik gösterebiliyor. BİM mağazaları da genel olarak bayramın ilk günlerinde sınırlı saatlerle hizmet verirken, bayramın ilerleyen günlerinde normal çalışma düzenine geçiş yapabiliyor. Bu nedenle vatandaşların en güncel bilgiyi bulunduğu bölgedeki şubelerden kontrol etmesi öneriliyor.

BİM’DE BAYRAM SONRASI NORMAL DÜZENE DÖNÜŞ

Bayramın sona ermesiyle birlikte BİM mağazalarının büyük ölçüde normal çalışma düzenine dönmesi bekleniyor. Vatandaşlar, haftalık alışverişlerini planlarken mağazaların güncel açılış ve kapanış saatlerini takip ederek işlemlerini daha kolay gerçekleştirebiliyor.