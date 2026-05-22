Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte sürecin hukuki boyutu netleşirken, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi çerçevesinde idari düzenleme yapıldığı belirtildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamalarda ise eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceği ve öğrenciler ile akademik personel açısından endişe edilecek bir durum bulunmadığı vurgulandı. Peki, Bilgi Üniversitesi'ne neden kayyum atandı? Bilgi Üniversitesi'ne ne zaman kayyum atandı? Detaylar...

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NE NEDEN KAYYUM ATANDI?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atanması süreci, kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve yükseköğretim alanında önemli tartışmaları beraberinde getiren bir gelişme olarak öne çıktı. Sürecin temelinde, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında üniversitenin de bu dosya içine dahil edilmesi yer aldı.

Soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmelerde, üniversitenin kurucu vakfı ve bağlı yapılarının idari işleyişinin yeniden düzenlenmesi ihtiyacı doğduğu ifade edildi. Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da sürece dahil edilerek yükseköğretim mevzuatı kapsamında gerekli adımların atıldığı bildirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından yapılan açıklamada, üniversitede eğitim öğretim süreçlerinin kesintiye uğramayacağı özellikle vurgulandı. Açıklamada, akademik personel, idari çalışanlar ve öğrenciler açısından herhangi bir mağduriyet ya da endişe edilmesi gereken bir durumun bulunmadığı belirtildi.

Resmi kaynaklara göre süreç, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11. maddesi kapsamında değerlendirilerek yürütüldü. Bu kapsamda alınan karar ile birlikte, üniversitenin idari yapısında değişikliğe gidildi ve kayyum ataması gerçekleştirildi.

Görevlendirme kapsamında YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Levent Çetin ve Av. Mehmet Çiçek kayyum olarak atanırken, üniversitenin mevcut mütevelli heyetinin görevine son verildi.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ’NE NE ZAMAN KAYYUM ATANDI?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum atanma tarihi, 12 Eylül 2025 olarak kayıtlara geçti. Bu tarihte alınan karar ile birlikte üniversitenin yönetim yapısında önemli bir değişiklik gerçekleştirildi.

Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilen Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, kurucu vakfa kayyum atanması ve üniversitenin idari yapısının yeniden düzenlenmesi süreci resmiyet kazandı. Aynı karar kapsamında, üniversitenin faaliyet izninin kaldırıldığına ilişkin ifadeler de yer aldı.

12.09.2025 tarihinde yapılan bu düzenleme ile birlikte, yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde üniversitenin yönetimsel kontrolü geçici olarak farklı bir yapıya devredildi. Bu süreçte, YÖK Denetleme Kurulu üyelerinin kayyum olarak görevlendirilmesi dikkat çekti.

Söz konusu tarihte alınan kararların ardından, üniversitenin akademik faaliyetlerinin devam edeceği ve öğrencilerin eğitim süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmayacağı yönünde resmi açıklamalar kamuoyu ile paylaşıldı.