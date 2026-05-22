Bilgi Üniversitesinde hangi bölümler var? Bilgi Üniversitesi öğrencileri hangi okullarda okuyabilir?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yaşanan son gelişmelerin ardından gözler yeniden üniversitenin bölüm yapısına ve öğrencilerin geleceğine çevrildi. Hukuk, mühendislik, iletişim ve sosyal bilimler gibi birçok alanda eğitim veren üniversiteyle ilgili “Hangi bölümler var?”, “Öğrenciler eğitimine nerede devam edecek?” ve “Süreç nasıl işleyecek?” soruları gündemde öne çıkarken, binlerce öğrenci belirsizliğin giderilmesini bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KAPATILDI MI?

Evet, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı ve üniversitenin kapatılmasına karar verildi. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla süreç resmiyet kazandı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI?

Kapatma kararının gerekçesi olarak üniversitenin bağlı olduğu vakfa kayyum atanmış olması gösterildi. Eylül 2025’te yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki şirketlere TMSF tarafından el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu süreçte üniversitenin bağlı bulunduğu vakıf yönetimi de değiştirildi.

OLAY NEDİR?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı şirketler incelemeye alındı. Soruşturma sonucunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) holding bünyesindeki şirketlere kayyum olarak atandı. Ardından üniversitenin bağlı olduğu vakfın yönetimi de mahkeme kararıyla görevden alındı ve yeni bir kayyum heyeti oluşturuldu. Son olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER NE OLACAK?

Benzer durumlarda YÖK tarafından öğrencilerin mağdur olmaması için yatay geçiş imkânı, eğitim hakkının başka üniversitelere devri veya programların farklı kurumlarda devam ettirilmesi gibi seçenekler gündeme gelebiliyor. Öğrencilerin süreçle ilgili yapılacak resmi açıklamaları ve YÖK kararlarını takip etmesi bekleniyor.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİ

Hukuk Fakültesi

Hukuk

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Ekonomi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkiler

Psikoloji

Sosyoloji

İletişim Fakültesi

Medya ve İletişim Sistemleri

Reklamcılık

Halkla İlişkiler

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yazılım Mühendisliği

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

İç Mimarlık

Sağlık Bilimleri Fakültesi / Yüksekokulu

Hemşirelik

Beslenme ve Diyetetik

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Meslek Yüksekokulu