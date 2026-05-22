Bilgi Üniversitesinde hangi bölümler var? Bilgi Üniversitesi öğrencileri hangi okullarda okuyabilir?
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim gören binlerce öğrenci, son gelişmelerin ardından “Hangi bölümler var?”, “Eğitimler devam edecek mi?” ve “Başka üniversiteye mi geçilecek?” sorularına yanıt aramaya başladı. Hukuk, mühendislik, iletişim ve sosyal bilimler gibi birçok alanda eğitim sunan üniversiteyle ilgili yaşanan süreç yakından takip edilirken, öğrencilerin geleceğine dair olası senaryolar merak konusu oldu. Peki, Bilgi Üniversitesinde hangi bölümler var?
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KAPATILDI MI?
Evet, yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı ve üniversitenin kapatılmasına karar verildi. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla süreç resmiyet kazandı.
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI?
Kapatma kararının gerekçesi olarak üniversitenin bağlı olduğu vakfa kayyum atanmış olması gösterildi. Eylül 2025’te yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki şirketlere TMSF tarafından el konulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu süreçte üniversitenin bağlı bulunduğu vakıf yönetimi de değiştirildi.
OLAY NEDİR?
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding’e bağlı şirketler incelemeye alındı. Soruşturma sonucunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) holding bünyesindeki şirketlere kayyum olarak atandı. Ardından üniversitenin bağlı olduğu vakfın yönetimi de mahkeme kararıyla görevden alındı ve yeni bir kayyum heyeti oluşturuldu. Son olarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla üniversitenin faaliyet izni kaldırıldı.
ÖĞRENCİLER NE OLACAK?
Benzer durumlarda YÖK tarafından öğrencilerin mağdur olmaması için yatay geçiş imkânı, eğitim hakkının başka üniversitelere devri veya programların farklı kurumlarda devam ettirilmesi gibi seçenekler gündeme gelebiliyor. Öğrencilerin süreçle ilgili yapılacak resmi açıklamaları ve YÖK kararlarını takip etmesi bekleniyor.
BİLGİ ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE VE BÖLÜMLERİ
Hukuk Fakültesi
- Hukuk
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İşletme
- Ekonomi
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
- Uluslararası İlişkiler
- Psikoloji
- Sosyoloji
İletişim Fakültesi
- Medya ve İletişim Sistemleri
- Reklamcılık
- Halkla İlişkiler
- Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği
- Endüstri Mühendisliği
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği
- Yazılım Mühendisliği
Mimarlık Fakültesi
- Mimarlık
- İç Mimarlık
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Yüksekokulu
- Hemşirelik
- Beslenme ve Diyetetik
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Meslek Yüksekokulu
- Grafik Tasarımı
- Bilgisayar Programcılığı
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık gibi ön lisans programları