İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında alınan kapatma kararı, Eylül 2025’te başlayan Can Holding soruşturmasının ardından gündeme geldi. TMSF’nin devreye girmesi ve vakıf yönetiminde yapılan değişiklikler süreci hızlandırırken, üniversitenin faaliyet izninin kaldırılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Bilgi Üniversitesi öğretim görevlilerine ne olacak? Bilgi Üniversitesi hocaları hangi okula gidecek? Detaylar...

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI?

Eylül 2025’te başlatılan soruşturma kapsamında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma sonucunda holding bünyesindeki şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu ve kayyum atandı.

Bu süreçte İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin bağlı olduğu Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı da incelemeye alındı. Vakıf yönetimi mahkeme kararıyla görevden alınarak yerine YÖK üyelerinin de bulunduğu yeni bir kayyum heyeti getirildi.

Ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme doğrultusunda İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. Kararın gerekçesi olarak kurucu vakfa kayyum atanması ve idari yapıda oluşan değişiklikler gösterildi.

Kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNE NE OLACAK?

Üniversitedeki öğretim görevlilerinin durumuna ilişkin şu an için resmî makamlar tarafından yapılmış net bir açıklama bulunmamaktadır. Sürecin, ilgili kamu kurumlarının ilerleyen kararlarıyla şekillenmesi beklenmektedir.