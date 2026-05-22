Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni kaldırıldı. Kararda, işlemin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi. Kararın ardından öğrenciler, akademisyenler ve kamuoyu tarafından üniversitenin geleceğine ilişkin birçok soru gündeme geldi. Peki, Bilgi Üniversitesi neden kapatıldı, garantör üniversiteye mi geçecek? Bilgi Üniversitesi kimin? Detaylar...

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI?

Söz konusu kararın ardından kamuoyunda üniversitenin akademik faaliyetleri, öğrenci süreçleri ve idari yapısına ilişkin gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Sürecin temel dayanağı olarak ise kurucu vakfa kayyım atanması gösterildi.

Can Holding’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyım atanmıştı. Bu gelişmenin ardından faaliyet izninin kaldırılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda yer alan bilgiler dışında üniversitenin geleceğine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ GARANTÖR ÜNİVERSİTEYE Mİ GEÇECEK?

Garantör üniversite sistemi, vakıf üniversitelerinde olağanüstü durumlarda öğrencilerin eğitim hakkının korunmasını amaçlayan bir uygulama olarak biliniyor. Bir vakıf üniversitesinin mali, idari veya akademik yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da faaliyetlerinin durdurulması halinde, belirlenen devlet üniversitesi süreci devralabiliyor.

Bu kapsamda garantör üniversite; öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması, akademik süreçlerin sürdürülebilmesi ve idari yapının geçici olarak yönetilebilmesi amacıyla devreye giriyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili alınan karar sonrası üniversitenin garantör üniversite uhdesine geçmesinin beklendiği ifade ediliyor. Ancak sürecin nasıl işleyeceği, hangi üniversitenin görevlendirileceği ve öğrencilerin mevcut durumuna ilişkin detayların ilerleyen günlerde yapılacak resmi açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.

GARANTÖR ÜNİVERSİTE SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Garantör üniversite uygulaması, vakıf üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla uygulanıyor. Faaliyetleri durdurulan ya da yükümlülüklerini yerine getiremeyen üniversitelerde öğrencilerin kayıt, eğitim ve mezuniyet süreçlerinin devam ettirilmesi hedefleniyor.

Bu süreçte görevlendirilecek devlet üniversitesi, ilgili yükseköğretim kurumunun akademik ve idari süreçlerini belirli ölçüde devralabiliyor. Ancak İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili süreçte hangi adımların atılacağına dair resmi kurumlar tarafından henüz ayrıntılı bir bilgilendirme yapılmadı.

BİLGİ ÜNİVERSİTESİ KİMİN?

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurucu vakfına yönelik süreç, Can Holding’e yönelik operasyon kapsamında gündeme geldi. Üniversiteye kayyım atanmasının ardından faaliyet izninin kaldırılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.