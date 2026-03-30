Bilecik okullar tatil mi, 31 Mart Salı Bilecik'te okul yok mu (BİLECİK VALİLİĞİ)?

31 Mart Salı günü Bilecik'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bilecik Valiliği'nin tatil ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Okulların tatil olup olmadığı konusunda en güncel bilgilere ulaşmak için Bilecik Valiliği'nin resmi internet sitesini takip edebilirsiniz. Bilecik okullar tatil mi?

BİLECİK HAVA DURUMU

Bilecik'te baharın etkisini artırdığı şu günlerde, Meteoroloji'den 31 Mart Salı günü için gelen veriler belli oldu. Haftanın ikinci gününde Bilecik genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak.

İşte 31 Mart Salı günü Bilecik için beklenen hava durumu detayları:

BİLECİK'TE BAHAR HAVASI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Meteorolojik verilere göre Bilecik’te 31 Mart Salı günü gökyüzü gün boyunca parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren güneşin kendini daha fazla göstermesiyle birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir artış yaşanması bekleniyor. Günün en yüksek hava sıcaklığının 18°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

GECE SAATLERİNE DİKKAT: SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Gündüz saatlerinde güneşin yüzünü göstermesine rağmen, akşam saatlerinden itibaren bölgede hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçecek. Gece saatlerinde termometrelerin 4°C civarına kadar inmesi bekleniyor. Özellikle akşam geç saatlerde dışarıda vakit geçirecek olan Bileciklilerin, sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları tavsiye ediliyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre bölgede rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Nem oranının ise gün içerisinde düşüş göstermesi ile birlikte Bilecik genelinde açık ve ferah bir atmosfer etkili olacak. Tarım ile uğraşan üreticiler için önemli olan don riski ise düşük seviyelerde seyrediyor.

BİLECİK OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.