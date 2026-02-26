Bilecik okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Bilecik'te okul yok mu (BİLECİK VALİLİĞİ – KAR TATİL)?

27 Şubat Cuma günü Bilecik'teki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Bilecik Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Okulların tatil olup olmadığı konusunda en güncel bilgilere ulaşmak için Bilecik Valiliği'nin resmi internet sitesini takip edebilirsiniz. Bilecik okullar tatil mi?

BİLECİK'TE PARÇALI BULUTLU VE SERİN BİR GÜN: 27 ŞUBAT RAPORU

Bilecik genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü, hafta boyu etkili olan yağışlı sistem yerini parçalı bulutlu ve daha sakin bir havaya bırakıyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyrederken, gece saatlerinde dondurucu soğuklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Bilecik merkez ve ilçelerinde yağış beklenmezken, gökyüzünde güneş aralıklarla yüzünü gösterecek.

• Hava Durumu: Gündüz parçalı bulutlu, gece ise az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı 10°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde termometreler dondurucu seviyelere inerek -2°C değerini gösterecek.

• Yağış İhtimali: Gün genelinde yağış olasılığı %5 gibi oldukça düşük bir seviyede tahmin ediliyor.

• Rüzgar: Batı-kuzeybatı yönünden saatte 9 mph hızla esecek hafif rüzgar, akşam saatlerinde serinliği artıracak.

• Nem Oranı: Nem oranı gündüz %58, gece ise %75 civarında seyredecek.

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Gece Don Olayı: Gündüz 10 dereceye kadar çıkan sıcaklığın gece sıfırın altına (-2°C) düşecek olması nedeniyle buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Özellikle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların ve sürücülerin sabahın ilk saatlerinde dikkatli olması önerilmektedir.

• Sis ve Pus: Sabah saatlerinde Bilecik'in yüksek kesimlerinde ve vadilerde yer yer sis ve pus görülebilir. Bu durumun görüş mesafesini kısıtlayabileceği unutulmamalıdır.

• Giyim Tavsiyesi: Gündüz ve gece arasındaki yüksek sıcaklık farkı nedeniyle (12 derecelik fark) katmanlı giyinmek sağlık açısından faydalı olacaktır.

BİLECİK OKULLAR TATİL Mİ?

27 Şubat Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.