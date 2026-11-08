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Bilal Soysal kimdir, Bilal Soysal kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

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Bilal Soysal kimdir, Bilal Soysal kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) görev yapan bir üst düzey yönetici tutuklandı. Vatandaşlar, tutuklanan Bilal Soysal'ın kim olduğunu, kaç yaşında ve nereli olduğunu ve mesleğinin ne olduğunu araştırıyor.

Bilal Soysal, BDDK Uygulama 3. Daire Başkanı olarak görev yapıyor. 1979 yılında Sivas'ta doğan Soysal, fon soruşturması kapsamında gözaltına alınarak sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. İşte Bilal Soysal hakkında bilinenler.

BİLAL SOYSAL KİMDİR?

Bilal Soysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda Uygulama 3. Daire Başkanı olarak görev yapan bir bürokrat. 1979 yılında Sivas'ta doğan Soysal, ilk, orta ve lise eğitimini memleketi Sivas'ta tamamladı. 2006 yılında bankacılık uzman yardımcısı olarak BDDK'da göreve başladı. Kurumda uzun yıllar görev yapan Soysal, bankacılık başuzmanlığına yükseldi. Mart 2025'te BDDK Uygulama 3. Daire Başkanlığı görevine atandı.

BİLAL SOYSAL KAÇ YAŞINDA?

1979 doğumlu olan Bilal Soysal, 47 yaşında.

BİLAL SOYSAL NERELİ?

Bilal Soysal, Sivaslı. Soysal, 1979 yılında Sivas'ta dünyaya geldi.

BİLAL SOYSAL'IN MESLEĞİ NE?

Bilal Soysal, bankacılık alanında uzmanlaşmış bir bürokrat. Kariyerine BDDK'da bankacılık uzman yardımcısı olarak başlayan Soysal, son olarak kurumun Uygulama 3. Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

BİLAL SOYSAL'IN EĞİTİM HAYATI

Bilal Soysal'ın eğitim hayatı şöyle:

Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümü (2002)

Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans Programı (2016)

İstanbul Üniversitesi İslam İktisadı ve Finans Yüksek Lisans Programı (2019)

BİLAL SOYSAL NEDEN TUTUKLANDI?

Bilal Soysal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması kapsamında tutuklandı. Gözaltına alınan Soysal, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Soysal'a yöneltilen suçlamalara ilişkin ayrıntılı bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Tutuklama kararı kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor.

FON SORUŞTURMASINDA KİMLER TUTUKLANDI?

Fon soruşturması kapsamında 3 Kasım'da 6 kişi gözaltına alındı. Bu isimlerden Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) eski İkinci Başkanı Enver Usca, SPK eski Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Ercan Urkan ve BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş rüşvet suçlamasıyla tutuklandı. Tera Holding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı ise suç örgütüne üye olmak ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla tutuklandı. SPK eski Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı Kürşat Sait Babuçcu hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. SPK eski Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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