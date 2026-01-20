Bilal Hancı gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Bilal Hancı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bilal Hancı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yaşanan son gelişmeler gündemin üst sıralarına taşındı. Gözaltı iddialarıyla birlikte kamuoyunda "Bilal Hancı gözaltına mı alındı, süreç neden başlatıldı?" soruları öne çıkarken, dijital platformlarda tanınan ismin hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar da araştırılmaya başlandı. Bilal Hancı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yanıtlar haberin devamında…

BİLAL HANCI GÖZALTINA MI ALINDI?

Evet, Bilal Hancı gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında, Bilal Hancı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri sabah saatlerinde gerçekleştirildi.

BİLAL HANCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bilal Hancı, ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında, zanlılara "kullanmak için uyuşturucu bulundurma", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve benzeri suçlamalar yöneltiliyor. Soruşturmanın devam ettiği ve hukuki sürecin resmi açıklamalarla netleşeceği bildiriliyor.

BİLAL HANCI DIŞINDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Bilal Hancı ile birlikte gözaltına alınan diğer isimler magazin yazarı Mehmet Üstündağ, Abdullah Gençal ve iş insanı İbrahim Barut oldu. Gözaltıların, soruşturmanın genişletilmesi kapsamında yapıldığı belirtildi.

BİLAL HANCI KİMDİR?

Bilal Hancı, dijital içerik üreticisi ve YouTube'da yayın yapan "Kafalar" ekibinin kurucu üyelerinden biridir. Sosyal medya üzerinden ürettiği eğlence içerikleriyle tanınan Hancı, geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

BİLAL HANCI KAÇ YAŞINDA?

Bilal Hancı, 8 Eylül 1989 tarihinde doğdu. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 36 yaşındadır.

BİLAL HANCI NERELİ?

Bilal Hancı'nın Trabzon doğumlu olduğu biliniyor.

BİLAL HANCI'NIN KARİYERİ

Bilal Hancı, YouTube'da yayınlanan "Kafalar" kanalıyla tanındı. Dijital projelerinin yanı sıra, ekip olarak yer aldıkları "Kafalar Karışık" filmiyle sinema dünyasında da yer aldı. Sosyal medya ve dijital platformlarda içerik üretmeye devam ediyor.