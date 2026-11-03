Bilal El Khannouss kimdir? Galatasaray'ın yazın görüştüğü Stuttgart oyuncusu

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Galatasaray'ın Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı ağırlamadan önce Alman dergisi Kicker'a konuştu ve yazın Bilal El Khannouss için masaya oturduklarını doğruladı. Sarı-kırmızılılar o görüşmelerin sonunda Faslı orta saha yerine Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattı.

Stuttgart'ın 11 numaralı forması onda. 22 yaşındaki oyuncu Fas milli takımıyla 2022 Dünya Kupası'na gitti, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya kazandı.

BİLAL EL KHANNOUSS GALATASARAY İLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Bilal El Khannouss ile Galatasaray yaz transfer döneminde görüştü. Fatih Demireli, oyuncunun kendisiyle, Stuttgart'la ve menajerleriyle iyi görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir noktada karar vermeleri gerektiğini anlatan Demireli, "Sonunda Aleksey Batrakov'u transfer ettik" dedi ve Rus oyuncunun gelişiminden çok memnun olduklarını ekledi.

Demireli aynı konuşmada Stuttgart'ın golcüsü Ermedin Demirovic'in de yazın forvet seçenekleri arasında olduğunu söyledi. Kulüp o pozisyonda da sonunda başka çözümleri tercih etti.

BİLAL EL KHANNOUSS KİMDİR?

Bilal El Khannouss, Bundesliga ekibi VfB Stuttgart'ta oynayan Belçika doğumlu, Fas asıllı orta saha oyuncusu. Futbola Anderlecht'in altyapısında başladı, 2019'da Genk akademisine geçti.

A takımdaki ilk resmi maçına Genk formasıyla 24 Temmuz 2022'de çıktı. Belçika ligindeki iki sezonun ardından İngiltere'ye gitti.

BİLAL EL KHANNOUSS KAÇ YAŞINDA?

Bilal El Khannouss 22 yaşında. 10 Mayıs 2004'te doğdu.

BİLAL EL KHANNOUSS NERELİ?

Bilal El Khannouss Belçika'da doğdu, ailesi Faslı. Milli takım tercihini Fas'tan yana yaptı.

BİLAL EL KHANNOUSS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bilal El Khannouss, Genk'ten sonra 2024 yazında Premier Lig ekibi Leicester City'ye transfer oldu. Leicester formasıyla Premier Lig'de 32 maçta 2 gol attı.

1 Eylül 2025'te kiralık olarak Stuttgart'a geçti. Alman kulübü 25 Mayıs 2026'da kiralamayı kalıcı transfere çevirdi ve oyuncuyla uzun süreli sözleşme imzaladı. El Khannouss o güne kadar Stuttgart'ta tüm kulvarlarda 41 maça çıkmış, 9 gol ve 7 asist üretmişti.

BİLAL EL KHANNOUSS FAS MİLLİ TAKIMINDA OYNUYOR MU?

Bilal El Khannouss, Fas A Milli Takımı'nda oynuyor. 2022 Katar Dünya Kupası kadrosunun en genç oyuncusuydu ve ilk A milli maçına Hırvatistan'a 2-1 yenilen üçüncülük maçında çıktı.

2023'te 23 Yaş Altı Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Fas takımında oynadı. Paris 2024'te bronz madalya aldı, Fas'ın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.