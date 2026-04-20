İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen ve otoyol gişelerinde yaşanan feci trafik kazası, genç bir doktorun yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. 25 yaşındaki Beyza Nur Pürmüs’ün hayatını kaybettiği olay, hem sağlık camiasında hem de kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Peki, Beyza Nur Pürmüs kimdir, kaç yaşındaydı? Doktor Beyza Nur Pürmüs neden öldü? Detaylar...

BEYZA NUR PÜRMÜS KİMDİR?

Beyza Nur Pürmüs, İzmir’de görev yapan genç bir sağlık çalışanıydı. Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde patoloji asistanı olarak görev yaptığı bilinen Pürmüs, mesleki kariyerinin başında olan bir doktordu. Çevresi tarafından çalışkanlığı ve mesleğine olan bağlılığıyla tanınan Pürmüs’ün, sağlık alanındaki görevini büyük bir özveriyle sürdürdüğü ifade edildi.

Genç yaşına rağmen tıp alanında önemli bir sorumluluk üstlenen Pürmüs’ün ölümü, meslektaşları ve yakın çevresi tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

BEYZA NUR PÜRMÜS KAÇ YAŞINDAYDI?

Beyza Nur Pürmüs, meydana gelen kaza sırasında 25 yaşındaydı.

DOKTOR BEYZA NUR PÜRMÜS NEDEN ÖLDÜ?

Beyza Nur Pürmüs’ün hayatını kaybetmesine neden olan kaza, İzmir- Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 CPT 125 plakalı otomobilin sürücüsü olan Pürmüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde yangın çıktı. Araç kapılarının açılamaması nedeniyle genç sürücü araç içinde mahsur kaldı.

Olay yerine sevk edilen otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülse de, yapılan kontrollerde Beyza Nur Pürmüs’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kaza sonrası araç ve olay yerinde detaylı incelemeler yapılırken, Pürmüs’ün cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İncelemelerin ardından ailesine teslim edilen cenazenin, EVKA-2 Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.