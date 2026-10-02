Beyhan Öksüz’ün oğlu saldırıya mı uğradı? Gelinim Mutfakta Beyhan Öksüz'ün oğlu kimdir?

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Gelinim Mutfakta'nın tanınan isimlerinden Beyhan Öksüz hakkında yaşanan gelişme izleyicilerin gündemine geldi. Öksüz'ün oğlunun Kadıköy'de çıkan bir tartışma sırasında silahlı saldırıya uğradığı ve yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Olayın ardından Beyhan Öksüz'ün oğlu hakkında “Kimdir, kaç yaşında?” soruları da merak edilmeye başlandı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELİNİM MUTFAKTA BEYHAN ÖKSÜZ'ÜN OĞLU SALDIRIYA MI UĞRADI?

Evet. Gelinim Mutfakta programında Yeşim'in kayınvalidesi olarak tanınan Beyhan Öksüz'ün oğlunun Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradığı aktarıldı. Olayda E.Ö.İ'nin bacağı ve kalçasına 3 kurşun isabet ettiği, yaralının hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

OLAY NEDİR?

Kadıköy'de çıkan bir tartışma sırasında silahla ateş açıldığı ve Beyhan Öksüz'ün oğlu E.Ö.İ'nin saldırı sonucunda yaralandığı bildirildi. Bacağı ve kalçasına 3 kurşun isabet eden E.Ö.İ'nin hastanede tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Olayın ardından polis ekiplerinin geniş çaplı inceleme başlattığı belirtildi. Beyhan Öksüz'ün ise oğlunun silahlı saldırıya uğradığını öğrenmesinin ardından gelini Yeşim ile birlikte hastaneye gittiği ifade edildi.

BEYHAN ÖKSÜZ KİMDİR?

Beyhan Öksüz, Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında Yeşim'in kayınvalidesi olarak tanındı. Programdaki renkli kişiliği ve geliniyle birlikte yarışmasıyla izleyicilerin dikkatini çeken Öksüz, program sayesinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başladı. Son olarak oğlunun Kadıköy'de silahlı saldırıya uğradığı haberiyle gündeme geldi.