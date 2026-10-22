Beyaz Show ne zaman başlıyor, Beyaz Show hangi kanalda, hangi platformda yayınlanacak, Beyaz Show konukları kim?

Beyaz Show, bu kez klasik bir televizyon sezonuyla değil, tek bölümlük özel bir yayınla geri dönüyor. “Organize Sohbetler: Beyaz Özel” adı verilen program, 23 Ekim 2026 Cuma günü Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalında yayınlanacak. İşte Beyaz Show’un özel bölümüne dair tüm detaylar.

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Beyaz Show’un özel bölümü, 23 Ekim 2026 Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Programın yayın saati ise henüz açıklanmadı.

BEYAZ SHOW HANGİ KANALDA, HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

Beyaz Show’un yeni bölümü bir televizyon kanalında değil, Netflix Türkiye’nin resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Bu sayede program, herhangi bir abonelik gerektirmeden internet üzerinden tüm izleyicilere açık olacak. Yapımın adı ise “Organize Sohbetler: Beyaz Özel” olarak duyuruldu.

BEYAZ SHOW YENİ SEZONLA MI DÖNÜYOR?

Hayır. Program, düzenli haftalık bir yayın yerine tek bölümlük özel bir yapım olarak hazırlandı. Beyazıt Öztürk ya da Netflix tarafından Beyaz Show’un yeni bir sezonla devam edeceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Özel bölümün ardından programın devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

BEYAZ SHOW KONUKLARI KİM?

Beyaz Show’un özel bölümünde, Netflix’te 16 Ekim’de yayınlanan sekiz bölümlük Organize İşler: Karun Hazinesi dizisinin oyuncu kadrosu yer alacak. Programın konukları arasında Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı ve Görkem Sevindik bulunuyor.

TANITIMDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Programın yayınlanan tanıtımında sahneye çıkan Beyazıt Öztürk, yıllardır uykuda olan efsanenin yeniden uyandırıldığını ima eden sözleriyle izleyicilerin heyecanını artırdı. Tanıtım, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

BEYAZ SHOW NE ZAMAN BAŞLADI, NE ZAMAN BİTTİ?

Beyaz Show, 6 Aralık 1996’da Kanal D ekranlarında yayın hayatına başladı ve programın ilk konuğu Hande Ataizi oldu. Kanal D ve Star TV ekranlarında toplam 22 sezon boyunca yayınlanan program, son bölümüyle 4 Mayıs 2018’de izleyicilere veda etti.

BEYAZIT ÖZTÜRK NELER YAPIYOR?

Beyazıt Öztürk, 2026 yılında Kanal D ekranlarında “Beyaz’la Joker” yarışmasını sunuyor. Ünlü şovmenin 23 Ekim’deki özel yayını, uzun yıllar özdeşleştiği sohbet programı formatına dönüşü olarak görülüyor.