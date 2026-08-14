Beyaz Futbol ne zaman başlıyor, Beyaz Futbol hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Beyaz Futbol’un yeni yayın döneminde hangi gün ve saatte ekranlara geleceği belli oldu. Süper Lig maçlarının ardından futbol gündemini değerlendiren programı takip etmek isteyen sporseverler, “ Beyaz Futbol hangi kanalda, ne zaman başlıyor, saat kaçta?” sorularını araştırıyor. İşte Beyaz Futbol’un yeni sezon yayın günü, saati ve kanal bilgileri...

BEYAZ FUTBOL YENİ SEZONUYLA EKRANLARA DÖNÜYOR! YAYIN GÜNÜ VE SAATİ BELLİ OLDU

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Beyaz Futbol, yeni sezonuyla birlikte yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Futbol gündeminin öne çıkan başlıklarının, maç değerlendirmelerinin ve haftanın tartışmalı pozisyonlarının ele alındığı program, yeni yayın döneminde de izleyicilerle buluşacak. Beyaz Futbol’un yeni sezon yayın günü ve saati belli oldu.

BEYAZ FUTBOL HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Beyaz Futbol, yeni sezonuyla Cumartesi günü saat 23.30’da Beyaz TV ekranlarında yayınlanacak. Futbolseverler, Süper Lig’de oynanan karşılaşmaların ardından haftanın maçlarını ve gündemdeki gelişmeleri programda takip edebilecek.

BEYAZ FUTBOL HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Futbol gündemine ilişkin yorum ve analizleriyle dikkat çeken Beyaz Futbol, Beyaz TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak. Programın yeni sezon yayınları cumartesi geceleri saat 23.30’da başlayacak.

BEYAZ FUTBOL’DA NELER KONUŞULACAK?

Yeni sezonda Beyaz Futbol’da Süper Lig karşılaşmaları başta olmak üzere futbol dünyasının gündemindeki gelişmeler ele alınacak. Maçların ardından yapılan değerlendirmeler, hakem kararları, takımların performansları ve haftanın öne çıkan olayları programın başlıca konuları arasında yer alacak.

FUTBOLSEVERLER CUMARTESİ GECESİ EKRAN BAŞINDA

Beyaz Futbol’un yeni sezonuyla birlikte cumartesi geceleri futbol gündemi yeniden Beyaz TV ekranlarına taşınacak. Programın 23.30’da başlayacak olması, özellikle hafta sonu maçlarının ardından futbolseverlere kapsamlı bir değerlendirme imkanı sunacak.