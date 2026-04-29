Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig’de 2025 sezonunun son haftalarına yaklaşılırken Beşiktaş’ın fikstürü futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Özellikle “ Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman” sorusu, hem derbinin önemi hem de ligdeki kritik puan hesapları nedeniyle gündemin üst sıralarında yer alıyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fatih Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar...

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 9 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sezonun kritik virajlarından biri olarak gösterilen bu mücadele, iki köklü kulübün karşı karşıya geleceği önemli bir derbi niteliği taşıyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Süper Lig 33. hafta mücadelesi 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi, Türkiye’de Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.