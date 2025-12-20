Beşiktaş Rizespor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Rizespor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Haberler

Güncelleme:
Beşiktaş Rizespor Süper Lig maçı kaç kaç? Beşiktaş Rizespor kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Beşiktaş Rizespor canlı maç anlatımı ve Beşiktaş Rizespor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Rizespor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş Rizespor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Rizespormaçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Rizespormaçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

500

