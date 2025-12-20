Haberler

Beşiktaş Rizespor hangi kanalda? Beşiktaş Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Rizespor hangi kanalda? Beşiktaş Rizespor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda belli oldu. Beşiktaş Rizespor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Rizespor maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Rizespor maçı yayın bilgisi!

Beşiktaş Rizespor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Rizespor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Rizespor maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Rizespor maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Rizespor maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Rizespor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek. Ayrıca TOD TV'den de canlı Beşiktaş Rizespor maçı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Rizespor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

