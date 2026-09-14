Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Beşiktaş UEFA Avrupa maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi’nde sahaya çıkmaya hazırlanan Beşiktaş’ın Marsilya ile oynayacağı maçın yayın bilgileri gündemde. Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte futbolseverlerin merak ettiği Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçına ilişkin detaylar.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek Beşiktaş, Avrupa arenasında Marsilya karşısında sahaya çıkacak. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde maçın tarihi, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Marsilya arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki mücadelesinde Fransız temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Taraftarların merakla beklediği Beşiktaş Marsilya karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Mücadele İstanbul'da oynanacak ve siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını tribünden destekleme fırsatı bulacak.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Marsilya maçının TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanması bekleniyor. Türkiye'deki futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ MARSİLYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak Beşiktaş-Marsilya mücadelesi, İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, Fransız temsilcisini kendi sahasında ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN MARSİLYA MAÇI İÇİN GERİ SAYIM

Beşiktaş taraftarları, Avrupa kupalarında oynanacak kritik karşılaşma için geri sayıma başladı. 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak mücadelede siyah-beyazlıların hedefi, sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmak olacak.

Marsilya karşılaşması öncesinde maçın yayın bilgileri de futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi mücadelesini takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.