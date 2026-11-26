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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşma, tribünlerde yaşanan olayların ardından durduruldu. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadı'nda oynanan mücadelede Gürcü polisinin Beşiktaş taraftarlarına müdahale etmesi üzerine tribünlerde gerginlik yaşandı. Olayların ardından hakem karşılaşmayı durdururken futbolseverler, Beşiktaş maçının iptal edilip edilmeyeceğini ve mücadelenin kaldığı yerden devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş maçı iptal mi? Beşiktaş Hapoel maçı iptal edilecek mi? Detaylar...

BEŞİKTAŞ MAÇI İPTAL Mİ?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının iptal edildiğine veya ertelendiğine ilişkin şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Karşılaşma tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle durduruldu ve takımlar soyunma odasına gitti. Maçın yeniden başlayıp başlamayacağına ilişkin UEFA veya kulüpler tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NEDEN DURDU?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşması, tribünlerde yaşanan gerginlik nedeniyle durduruldu. Karşılaşmanın yaklaşık 20. dakikasında, Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcü polisinin müdahale etmesinin ardından tribünlerde olaylar çıktı.

Polis müdahalesi sonrasında yaşanan gerginlik üzerine hakem oyunu durdurdu. Takımların soyunma odasına gittiği ve statta taraftarlara sakin olmaları yönünde çağrı yapıldığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI DEVAM EDECEK Mİ?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasının devam edip etmeyeceği henüz netleşmedi. Maçın yeniden başlatılması konusunda hakem ve UEFA maç delegesinin, güvenlik yetkilileriyle yapacağı değerlendirmelerin belirleyici olması bekleniyor.

26 Kasım 2026 saat 21.27 itibarıyla karşılaşmanın bir süredir oynanamadığı aktarılırken maçın devamına veya tamamen durdurulmasına ilişkin resmi bir karar duyurulmadı.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadı'nda oynanıyor. Normal şartlarda İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan mücadele, güvenlik gerekçeleriyle UEFA tarafından Batum'a alınmıştı.

UEFA'nın 30 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, Türk makamlarının güvenlik gerekçeleri nedeniyle karşılaşmanın İstanbul'da oynanamayacağını bildirdiği belirtilmişti. Bu kararın ardından maçın Gürcistan'da ve seyircili oynanmasına karar verilmişti.