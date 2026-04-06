Beşiktaş Karşıyaka maçı hangi kanalda, Beşiktaş GAİN Karşıyaka nereden CANLI izlenir?

Potada dev rekabet! Basketbolseverlerin nefesini kesecek olan Beşiktaş - Karşıyaka mücadelesi için geri sayım başladı. Parkede galibiyet mücadelesi verecek olan iki ekibin zorlu randevusu öncesi, sporseverler "Beşiktaş Karşıyaka nereden canlı izlenir?" ve "Şifresiz yayın var mı?" araştırmalarına hız verdi. Her iki takımın da ligdeki sıralamasını doğrudan etkileyecek olan bu kritik maçın canlı yayın bilgileri, platform detayları ve güncel skor takibi haberimizin devamında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ GAİN - KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nin bu heyecan dolu randevusu, 06 Nisan Pazartesi günü (bugün) oynanacak. Saat 20:30’da başlayacak olan Beşiktaş GAİN - Karşıyaka karşılaşması, sporun adresi beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 5 CANLI İZLE: KANAL VE PLATFORM BİLGİLERİ

Dev maçı naklen takip etmek isteyen siyah-beyazlı ve yeşil-kırmızılı taraftarlar için beIN Sports 5 erişim detayları şu şekildedir:

• Digiturk: 81. Kanal

• Kablo TV: 236. Kanal

• İnternet: TOD ve beIN Connect platformları üzerinden abonelik dahilinde şifreli olarak izlenebilir.

AKATLAR ARENA’DA DEV BULUŞMA: POTADA DERBİ HEYECANI

İstanbul’un atmosferiyle ünlü salonlarından biri olan Beşiktaş Akatlar Arena, bu akşam saat 20:30’da büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Beşiktaş GAİN, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyete uzanmayı hedeflerken; Karşıyaka, zorlu deplasmandan zaferle dönerek ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor.