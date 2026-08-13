Beşiktaş Hradec Kralove TV100’de mi, S Sport’ta mı?

UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinde Beşiktaş’ın Hradec Kralove ile oynayacağı karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve canlı izleme seçenekleri futbolseverlerin gündeminde. Peki Beşiktaş Hradec Kralove maçı TV100’de mi, S Sport’ta mı yayınlanacak? İşte maçın yayın kanalı ve tüm detayları...

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme heyecanında Beşiktaş ile Hradec Kralove karşı karşıya geliyor. Avrupa kupalarında yoluna devam etmek isteyen siyah-beyazlıların mücadelesini canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Beşiktaş-Hradec Kralove maçı hangi kanalda, saat kaçta ve maç şifresiz mi? soruları karşılaşma öncesinde gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme kapsamında oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte Beşiktaş-Hradec Kralove maçının yayın kanalı, saati ve stadyum bilgileri...

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme karşılaşması S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi internet üzerinden S Sport Plus yayın hizmeti aracılığıyla takip edebilecek.

Karşılaşma için Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Yayın bilgilerinde değişiklik yaşanabileceği için maç öncesinde resmi yayıncı tarafından yapılan duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.00'de oynanacak.

Avrupa kupalarında önemli bir sınava çıkacak olan Beşiktaş'ın mücadelesini canlı takip etmek isteyen taraftarlar, maç saatinde S Sport Plus yayınını kullanabilecek.

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme kapsamında gerçekleştirilecek mücadelede iki takım tur mücadelesi verecek.

Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak açıklandı. Maçın yayıncısı S Sport Plus olacak.

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Hradec Kralove arasındaki karşılaşma İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, kendi sahasında taraftarının desteğini de arkasına alarak Avrupa kupalarında önemli bir mücadeleye çıkacak.

Stadyumda maçı takip edemeyecek futbolseverler ise karşılaşmayı S Sport Plus üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş-Hradec Kralove maçının yayıncısı S Sport Plus olarak açıklandı. Yayına internet üzerinden erişilebiliyor. Platformun üyelik ve erişim koşulları bulunduğundan, karşılaşmanın ücretsiz veya şifresiz olup olmadığı konusunda resmi yayıncının güncel bilgileri dikkate alınmalı.

İnternette yer alan yetkisiz yayın bağlantıları yerine karşılaşmanın resmi yayıncısı üzerinden takip edilmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş-Hradec Kralove maçına ilişkin yayın bilgileri şöyle:

• Maç: Beşiktaş - Hradec Kralove

• Tarih: 13 Ağustos 2026 Perşembe

• Saat: 20.00

• Organizasyon: UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

• Stadyum: Beşiktaş Park, İstanbul

• Yayıncı: S Sport Plus

• Yayın platformu: İnternet üzerinden S Sport Plus

BEŞİKTAŞ - HRADEC KRALOVE MAÇI CANLI İZLE

Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Hradec Kralove mücadelesi 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Beşiktaş-Hradec Kralove canlı izle araması yapan taraftarlar, karşılaşmayı resmi yayıncı S Sport Plus üzerinden takip edebilecek. Yayın saati ve platform bilgilerinde son dakika değişikliği olması halinde resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalar geçerli olacak.

BEŞİKTAŞ HRADEC KRALOVE MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş Hradec Kralove maç özeti ve gollerini S Sport Plus platformlarından izleyebilirsiniz.