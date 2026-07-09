Beşiktaş'ın sezon öncesi kamp programı kapsamında oynayacağı hazırlık karşılaşmaları için geri sayım başladı. Yeni transferleri ilk kez sahada görmek isteyen taraftarlar, "Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda?" sorusuna yanıt ararken, mücadelelerin yayınlanacağı kanal ve canlı yayın detayları gündemdeki yerini koruyor.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 10 Temmuz Cuma günü taraftarlarının karşısına iki hazırlık maçıyla çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, aynı gün içerisinde önce MSV 2020 ardından Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleleri canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise "Beşiktaş hazırlık maçları hangi kanalda?", "Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?" sorularının yanıtını araştırıyor.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşiktaş, sezon öncesi kamp programı kapsamında 10 Temmuz 2026 Cuma günü iki hazırlık maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, günün ilk karşılaşmasında MSV 2020 ile mücadele ederken, ikinci maçta ise Widzew Lodz ile kozlarını paylaşacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

• 18.00 | Beşiktaş - MSV 2020

• 19.30 | Beşiktaş - Widzew Lodz

Her iki karşılaşma da 35'er dakikalık iki devre üzerinden oynanacak.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın hem MSV 2020 hem de Widzew Lodz ile oynayacağı hazırlık karşılaşmaları S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, yeni transferleri ve takımın son durumunu canlı yayında takip edebilecek.

MAÇLAR NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş'ın iki hazırlık mücadelesi de kamp çalışmalarını sürdürdüğü Avusturya'daki Pappelstadion'da oynanacak. Teknik heyet, aynı gün oynanacak iki karşılaşmada farklı oyunculara forma şansı vererek takımın son durumunu değerlendirmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren siyah-beyazlı ekip, hazırlık maçlarında hem fiziksel seviyesini artırmayı hem de yeni transferlerin takıma uyumunu test etmeyi amaçlıyor. Taraftarlar ise sezon öncesi oynanacak bu iki mücadelede takımın performansını yakından takip edecek.