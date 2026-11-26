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Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçını kim anlatıyor, maçın spikeri kim soruları maç öncesinde futbolseverler tarafından araştırılıyor. Karşılaşmayı anlatacak spikerin adı henüz açıklanmadı. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇINI KİM ANLATIYOR?

TRT 1'den yayınlanacak karşılaşmayı anlatacak spikerin adı henüz açıklanmadı. Maçın spikeri ve yorumcuları, yayın öncesinde netlik kazanacak.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.