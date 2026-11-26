Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanması planlanan mücadelenin adresi, alınan kararın ardından değişirken futbolseverler Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçının hangi statta ve hangi ülkede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı nerede, hangi statta hangi ülkede oynanacak? Detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye'de değil, Gürcistan'da oynanacak. Mücadele, Gürcistan'ın Karadeniz kıyısındaki Batum kentinde gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın adresi, UEFA'nın yaptığı açıklamayla kesinleşti.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasına Batum'da bulunan Batumi Stadyumu ev sahipliği yapacak. Stat, kulüp açıklamasında Batumi Stadyumu, UEFA'nın duyurusunda ise Batumi Stadium olarak adlandırıldı. Beşiktaş Kulübü, karşılaşmanın taraftarlara açık şekilde oynanacağını duyurdu.

BEŞİKTAŞ MAÇI NEDEN GÜRCİSTAN'DA OYNANACAK?

Karşılaşmanın İstanbul yerine Gürcistan'da oynanmasına güvenlik gerekçeleriyle karar verildi. UEFA'nın 30 Ekim 2026 tarihli açıklamasında, Türkiye'deki yetkililerin güvenlik nedeniyle maçın İstanbul'da düzenlenemeyeceğini bildirdiği belirtildi. İlgili taraflarla yapılan görüşmelerin ardından mücadele için Batum'daki stat belirlendi.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasındaki Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Batum'daki karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 20.45 olarak açıklandı.