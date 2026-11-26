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Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maç kaç kaç, maç bitti mi soruları karşılaşma süresince en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma henüz başlamadı.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA MAÇ KAÇ KAÇ?

Karşılaşma henüz başlamadı.

MAÇ BİTTİ Mİ?

Karşılaşma henüz başlamadı.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER SHEVA CANLI SKOR

Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçının canlı skoru, UEFA'nın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması ile canlı skor uygulamaları üzerinden anlık olarak takip edilebiliyor. Maç, TRT 1'den de canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı dört maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle 7 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, bir önceki Avrupa maçında Celtic deplasmanından 3-2 yenilgiyle döndü. Beşiktaş'ta Crystal Palace maçında kırmızı kart gören Ümit Akdağ, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.