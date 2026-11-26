Beşiktaş Hapoel Beer Sheva ilk 11'ler açıklandı mı, Beşiktaş kadrosunda kimler var soruları karşılaşma öncesinde taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. İki takımın ilk 11'leri, UEFA kuralları gereği maçın başlamasından yaklaşık bir saat önce açıklandı. Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Arena'da oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK VAR MI?

Beşiktaş'ta Crystal Palace maçında kırmızı kart gören Ümit Akdağ, cezası nedeniyle Hapoel Beer Sheva karşısında forma giyemiyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI SIRADA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynadığı dört maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgiyle 7 puan topladı ve 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, bir önceki Avrupa maçında Celtic deplasmanından 3-2 yenilgiyle döndü. Beşiktaş'ta Crystal Palace maçında kırmızı kart gören Ümit Akdağ, cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Beşiktaş : Doğan Alemdar, Taylan, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih Özcan, Ndidi, Orkun, İlhan Fakılı, Cerny, Oh.

HAPOEL BEER SHEVA'NIN İLK 11'İ

Hapoel Beer Sheva: Wolff, Mizrahi, Diop, Vitor, Amador, Ahmad, Yehoshuha, Forson, Abu Rumi, Malede, Zlatanovic