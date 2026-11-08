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Beşiktaş Gençlerbirliği MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?

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Beşiktaş Gençlerbirliği MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Haftayı kapatacak karşılaşmada siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak zirve yarışında puan kaybetmek istemiyor. Karşılaşmanın ardından futbolseverler, Beşiktaş Gençlerbirliği maçının özetini ve gollerini nereden izleyebileceklerini araştırıyor.

Beşiktaş Gençlerbirliği maçının özet görüntüleri ve golleri, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun dijital platformlarında izleyicilerle buluşacak. İşte Beşiktaş Gençlerbirliği maç özetine ve gollerine ilişkin bilgiler.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçının özeti, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'un resmi internet sitesi, YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden izlenebilecek. Maçın geniş özeti ve öne çıkan anları, karşılaşmanın sona ermesinin ardından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçının gollerini izlemek isteyenler, beIN SPORTS'un resmi YouTube kanalını ziyaret edebilir. Gol görüntülerine ayrıca beIN SPORTS'un dijital platformu TOD ve kanalın resmi sosyal medya hesaplarından da ulaşılabiliyor.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı daha başlamadı.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Beşiktaş, ilk dört içinde yer alıyor. Siyah-beyazlılar, son lig maçında Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalmıştı. Bir maçı eksik olan Gençlerbirliği ise 8 puanla 16. sırada bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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