Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu! BJK Gaziantep 11'leri belli oldu mu?
Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu! Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Gaziantep FK'yi konuk edecek. İşte Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu ve detaylar...
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. İşte ayrıntılar...
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU
Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Beşiktaş - Gaziantep FK maç kadroları ise şöyle:
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Jota, Cengiz, El Bilal Toure
Gaziantep FK: Zafer, Perez, Tayyip, Semih, Arda, Rodrigues, N'diaye, Camara, Kozlowski, Maxim, Bayo
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, topladığı 24 puanla 6. sırada haftaya başladı.
Siyah-beyazlı takımda iki oyuncu Gaziantep FK karşısında formasından uzak kalacak.
Beşiktaş'ta tedavileri süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ile Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.