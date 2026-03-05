Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler ve maç kadroları!
Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'de nefes kesen bir derbiye hazırlanıyor. Taraftarlar, maç öncesinde iki takımın muhtemel 11'lerini ve kadrolarını merak ediyor. İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sahaya çıkması beklenen isimler ve teknik direktörlerin son tercihleri.
Süper Lig'in en büyük rekabetlerinden biri olan Beşiktaş- Galatasaray karşılaşması öncesi heyecan dorukta. Maç kadroları ve muhtemel 11'ler taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Derbinin başlamasına saatler kala iki takımın sahaya süreceği oyuncular haberimizde.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki heyecan dolu Trendyol Süper Lig mücadelesi, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, karşılaşmayı hem televizyon hem de internet üzerinden takip edebilecek.
BEIN SPORTS 1 İLE MAÇI NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?
Bein Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan izlenebilir. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın seçenekleri ve internet platformlarıyla da maç seyredilebilir.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?
Derbi heyecanı 07 Mart Cumartesi günü yaşanacak. Futbolseverler, hafta sonu programlarını bu kritik karşılaşmaya göre ayarlayabilir.
MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi saat 20:00'de başlayacak. Taraftarlar, derbinin başlama düdüğüyle birlikte nefes kesen anlara tanık olacak.
DERBİ NEREDE OYNANACAK?
İstanbul'un ev sahipliği yapacağı mücadele, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Ev sahibi avantajını kullanacak Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek.
MUHTEMEL 11'LER:
Beşiktaş Muhtemel 11'i: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Asllani, Olaitan, Oh
Galatasaray Muhtemel 11'i: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Osimhen