Beşiktaş Galatasaray muhtemel 11'ler ve maç kadroları!

Süper Lig'in en büyük rekabetlerinden biri olan Beşiktaş- Galatasaray karşılaşması öncesi heyecan dorukta. Maç kadroları ve muhtemel 11'ler taraftarlar tarafından merakla araştırılıyor. Derbinin başlamasına saatler kala iki takımın sahaya süreceği oyuncular haberimizde.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki heyecan dolu Trendyol Süper Lig mücadelesi, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Taraftarlar, karşılaşmayı hem televizyon hem de internet üzerinden takip edebilecek.

BEIN SPORTS 1 İLE MAÇI NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Bein Sports 1, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan izlenebilir. Ayrıca Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın seçenekleri ve internet platformlarıyla da maç seyredilebilir.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Derbi heyecanı 07 Mart Cumartesi günü yaşanacak. Futbolseverler, hafta sonu programlarını bu kritik karşılaşmaya göre ayarlayabilir.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi saat 20:00'de başlayacak. Taraftarlar, derbinin başlama düdüğüyle birlikte nefes kesen anlara tanık olacak.

DERBİ NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'un ev sahipliği yapacağı mücadele, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Ev sahibi avantajını kullanacak Beşiktaş, Galatasaray'ı konuk edecek.

MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş Muhtemel 11'i: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Orkun, Asllani, Olaitan, Oh

Galatasaray Muhtemel 11'i: Uğurcan, Boey, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Osimhen