Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda, Beşiktaş GAİN Galatasaray MCT Technic nereden CANLI izlenir?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş GAİN – Galatasaray MCT Technic karşılaşması için geri sayım başladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak kritik mücadele öncesinde taraftarlar, "Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda?", "Beşiktaş GAİN Galatasaray MCT Technic maçı canlı nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte dev derbinin yayın saati, canlı yayın kanalı ve maçla ilgili tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ GAİN GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final heyecanı, Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği derbi öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve canlı izleme bilgileri merak konusu oldu. İşte Beşiktaş GAİN - Galatasaray MCT Technic karşılaşmasına dair tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ GAİN - GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final kapsamında oynanacak Beşiktaş GAİN - Galatasaray MCT Technic mücadelesi, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan ve dijital platformlar üzerinden takip etmek mümkün olacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol tutkunlarının heyecanla beklediği karşılaşma, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak. İki ezeli rakip, play-off serisinde avantaj elde etmek için parkede kozlarını paylaşacak.

BEIN SPORTS 5 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen sporseverler, beIN Sports 5 kanalına Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden ulaşabilecek. Ayrıca kanal, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli yayın yapıyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş GAİN ile Galatasaray MCT Technic arasındaki önemli play-off mücadelesine İstanbul ev sahipliği yapacak. Karşılaşma, Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Akatlar Arena'da gerçekleştirilecek.

PLAY-OFF HEYECANI DERBİYLE DEVAM EDİYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip olan play-off karşılaşmaları, büyük çekişmeye sahne oluyor. Beşiktaş GAİN ve Galatasaray MCT Technic arasında oynanacak derbi de hem saha içindeki rekabet hem de tribünlerdeki atmosfer nedeniyle basketbol gündeminin en önemli maçlarından biri olarak öne çıkıyor.

Osman DEMİR
