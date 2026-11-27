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Beşiktaş Galatasaray maçı ertelenecek mi, Beşiktaş Galatasaray derbi salı günü mü oynanacak soruları futbolseverlerin gündeminde. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) derbinin tarihine ilişkin herhangi bir değişiklik açıklaması yapılmadı. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen de Galatasaray derbisi için erteleme talebinde bulunulmayacağını açıkladı. Buna göre Beşiktaş Galatasaray derbisi, planlandığı gibi 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Beşiktaş Galatasaray derbisi ertelenmeyecek. Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, takımın Gürcistan'dan dönüşünün ardından yaptığı açıklamada Galatasaray maçı için erteleme talebinde bulunmayacaklarını söyledi. TFF'den de maçın tarihinde değişiklik yapıldığına dair bir açıklama gelmedi.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ SALI GÜNÜ MÜ OYNANACAK?

Beşiktaş Galatasaray derbisinin salı gününe alındığına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Derbi, TFF'nin açıkladığı fikstüre göre 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Beşiktaş'ın perşembe günü Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi nedeniyle derbi, haftanın son günü olan pazartesiye planlanmıştı.

ERTELEME SORUSU NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Derbinin ertelenip ertelenmeyeceği sorusu, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile Batum'da oynadığı maçın ardından gündeme geldi. Siyah-beyazlı kafilenin Gürcistan'a ulaşımında hava koşulları nedeniyle aksaklık yaşanmış, maç sırasında yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma bir süre durmuştu. Batum'da gözaltına alınan 16 Beşiktaşlı taraftar daha sonra serbest bırakıldı. Beşiktaş kafilesi de maçın ardından İstanbul'a döndü.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, İstanbul Dolmabahçe'deki Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

TFF Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş Galatasaray derbisinin düdüğünü Oğuzhan Çakır'a verdi.