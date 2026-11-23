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Beşiktaş Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusunun yanıtı henüz netleşmedi. Beşiktaş Kulübü derbi biletlerinin satış tarihini ve fiyatlarını henüz resmi olarak açıklamadı. Siyah beyazlı kulüp genellikle iç saha maçlarının biletlerini maçtan birkaç gün önce Passo üzerinden satışa sunuyor. Bu nedenle BJK GS derbi biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Hayır, Beşiktaş Galatasaray derbisinin biletleri henüz satışa çıkmadı. Beşiktaş'tan bilet satış takvimine ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı. Satış tarihi, saati ve öncelikli satış hakkı bulunan gruplara ilişkin bilgilerin kulübün resmi internet sitesi ve Passo üzerinden duyurulması bekleniyor.

BJK GS DERBİ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKAR?

Beşiktaş, iç sahadaki maçların biletlerini genellikle karşılaşmadan birkaç gün önce satışa sunuyor. Geçen sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinin biletleri maçtan iki gün önce satışa çıkmıştı. O derbide satış, BJK SuperApp Kara Kartal+ üyelerine yönelik ön satışla başlamış, ardından genel satışa geçilmişti.

Benzer bir takvim uygulanırsa 30 Kasım'daki derbinin biletlerinin hafta sonuna doğru satışa çıkması bekleniyor. Kesin tarih kulübün resmi açıklamasıyla belli olacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Beşiktaş'ın iç saha maçlarının biletleri Passo'nun internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satılıyor. Bilet alabilmek için Passolig kartı sahibi olmak gerekiyor. Geçen sezonki derbide stadyum gişeleri kapalıydı ve biletler yalnızca Passo üzerinden satılmıştı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bu derbi için bilet fiyatları henüz açıklanmadı. Geçen sezon Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisinde bilet fiyatları şöyleydi:

VIP 100: 37.500 TL

VIP 101-126: 33.750 TL

1. Kategori: 12.000 TL

2. Kategori: 11.000 TL

3. Kategori: 9.750 TL

4. Kategori: 7.500 TL

5. Kategori: 6.500 TL

6. Kategori: 5.750 TL

Doğu Üst: 3.500 TL

7. Kategori: 2.500 TL

8. Kategori: 2.250 TL

Bu sezonki derbinin fiyatları açıklandığında farklılık gösterebilir.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray maçı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.