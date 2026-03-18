Beşiktaş GAİN Energia Trento maçı hangi kanalda,Beşiktaş GAİN Energia Trentos nereden CANLI izlenir?

BEŞİKTAŞ GAİN – ENERGIA TRENTO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Avrupa Eurocup Çeyrek Final heyecanı İstanbul'da yaşanıyor! Beşiktaş JK Basketbol Takımı, GAİN Energia Trento ile karşı karşıya geliyor. Maç, sporseverler tarafından TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRT SPOR ÜZERİNDEN CANLI MAÇ İZLEME DETAYLARI

Beşiktaş GAİN – Energia Trento karşılaşmasını TRT Spor'dan izlemek mümkün. Yayın, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallarda ekranlara gelecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da takip edilebiliyor.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Nefes kesen Eurocup mücadelesi, 18 Mart Çarşamba günü BJK Fibabanka Arena Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, bu tarihi kaçırmamak için şimdiden planlarını yapıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş GAİN ve Energia Trento mücadelesi, akşam saat 20:00'de başlayacak. Maç öncesi tribünlerde ve ekran başında heyecan dorukta olacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Eurocup Çeyrek Final maçı, İstanbul'un ev sahipliğinde BJK Fibabanka Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek. Hem salon heyecanı hem de canlı yayın ile maç, basketbolseverler için unutulmaz anlar yaşatacak.