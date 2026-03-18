Haberler

Beşiktaş GAİN Energia Trento maçı hangi kanalda,Beşiktaş GAİN Energia Trentos nereden CANLI izlenir?

Beşiktaş GAİN Energia Trento maçı hangi kanalda,Beşiktaş GAİN Energia Trentos nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Avrupa arenasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor! Beşiktaş JK Basketbol Takımı, İtalya temsilcisi GAİN Energia Trento ile kozlarını paylaşacak. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme seçenekleri merak konusu. Sporseverler, bu nefes kesen mücadeleyi kaçırmamak için doğru kanalı ve canlı yayın linklerini araştırıyor.

Avrupa kupalarında heyecan dorukta! Beşiktaş JK Basketbol Takımı ile GAİN Energia Trento arasında oynanacak maç, basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Beşiktaş – GAİN Energia Trento karşılaşması hangi kanalda ve nereden canlı izlenebilir? İşte maç öncesi tüm yayın detayları ve canlı izleme seçenekleri.

BEŞİKTAŞ GAİN – ENERGIA TRENTO MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Avrupa Eurocup Çeyrek Final heyecanı İstanbul'da yaşanıyor! Beşiktaş JK Basketbol Takımı, GAİN Energia Trento ile karşı karşıya geliyor. Maç, sporseverler tarafından TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRT SPOR ÜZERİNDEN CANLI MAÇ İZLEME DETAYLARI

Beşiktaş GAİN – Energia Trento karşılaşmasını TRT Spor'dan izlemek mümkün. Yayın, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallarda ekranlara gelecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak da takip edilebiliyor.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Nefes kesen Eurocup mücadelesi, 18 Mart Çarşamba günü BJK Fibabanka Arena Stadyumu'nda oynanacak. Taraftarlar, bu tarihi kaçırmamak için şimdiden planlarını yapıyor.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş GAİN ve Energia Trento mücadelesi, akşam saat 20:00'de başlayacak. Maç öncesi tribünlerde ve ekran başında heyecan dorukta olacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Eurocup Çeyrek Final maçı, İstanbul'un ev sahipliğinde BJK Fibabanka Arena Stadyumu'nda gerçekleşecek. Hem salon heyecanı hem de canlı yayın ile maç, basketbolseverler için unutulmaz anlar yaşatacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız

Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
İran basını: Güney Pars doğalgaz rafineleri ABD-İsrail tarafından hedef alındı

Dünyanın en büyüğüydü! Petrol fiyatlarını uçuracak saldırı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip

Dünya devi peşine düştü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
Aslan tur peşinde! İşte Liverpool-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri
ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki tarihi Sadabad Sarayı zarar gördü

Saldırılarda isabet aldı! Tarihi saray bu hale geldi
Milli yıldızın yerine istiyorlar! Orkun Kökçü'ye dev talip

Dünya devi peşine düştü
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
CHP'de bayramlaşma programı belli oldu

CHP'de bayramlaşma programı belli oldu! Bir parti ile görüşülmeyecek