Haberler

Beşiktaş GAİN Buducnost maçı hangi kanalda nereden CANLI izlenir?

Beşiktaş GAİN Buducnost maçı hangi kanalda nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EuroCup'ta Beşiktaş GAİN, Buducnost ile önemli bir mücadeleye çıkıyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbolseverler; maçın başlama saati, yayıncı kuruluş ve yayının şifreli olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki Beşiktaş GAİN – Buducnost maçı hangi kanalda ve nasıl canlı izlenir?

Beşiktaş GAİN ile Buducnost arasında oynanacak EuroCup karşılaşması, sporseverlerin yakın takibinde. Mücadeleyi ekran başında takip etmek isteyen izleyiciler, yayın bilgileri ve canlı yayın seçeneklerine odaklanmış durumda. Beşiktaş GAİN – Buducnost maçı canlı yayınla hangi platformda yer alacak?

BEŞİKTAŞ GAİN – BUDUCNOST MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroCup'ta Beşiktaş GAİN ile Buducnost arasında oynanacak mücadele, basketbolseverlerle TRT Spor ekranlarında buluşacak. Karşılaşma, televizyon ve dijital yayın seçenekleri üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ GAİN – BUDUCNOST MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Mücadeleyi canlı izlemek isteyen izleyiciler, TRT Spor'u Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve TV+ 70 numaralı kanallardan takip edebilir. TRT Spor ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de şifresiz olarak yayın yapıyor.

BEŞİKTAŞ GAİN – BUDUCNOST MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

EuroCup kapsamındaki bu kritik karşılaşma, 21 Ocak Çarşamba günü basketbolseverlerin karşısına çıkacak.

BEŞİKTAŞ GAİN – BUDUCNOST MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş GAİN ile Buducnost arasında oynanacak maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ GAİN – BUDUCNOST MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'da oynanacak EuroCup mücadelesine, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan BJK Fibabanka Arena sahne olacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NBA efsanesi arasında bomba diyalog

Aralarında geçen diyaloğa beğeni yağıyor
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız