Beşiktaş GAİN Buducnost maçı hangi kanalda nereden CANLI izlenir?

Beşiktaş GAİN ile Buducnost arasında oynanacak EuroCup karşılaşması, sporseverlerin yakın takibinde. Mücadeleyi ekran başında takip etmek isteyen izleyiciler, yayın bilgileri ve canlı yayın seçeneklerine odaklanmış durumda. Beşiktaş GAİN – Buducnost maçı canlı yayınla hangi platformda yer alacak?

BEŞİKTAŞ GAİN – BUDUCNOST MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroCup'ta Beşiktaş GAİN ile Buducnost arasında oynanacak mücadele, basketbolseverlerle TRT Spor ekranlarında buluşacak. Karşılaşma, televizyon ve dijital yayın seçenekleri üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ GAİN – BUDUCNOST MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Mücadeleyi canlı izlemek isteyen izleyiciler, TRT Spor'u Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve TV+ 70 numaralı kanallardan takip edebilir. TRT Spor ayrıca Türksat uydusu ve internet yayını üzerinden de şifresiz olarak yayın yapıyor.

BEŞİKTAŞ GAİN – BUDUCNOST MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

EuroCup kapsamındaki bu kritik karşılaşma, 21 Ocak Çarşamba günü basketbolseverlerin karşısına çıkacak.

BEŞİKTAŞ GAİN – BUDUCNOST MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Beşiktaş GAİN ile Buducnost arasında oynanacak maçın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ GAİN – BUDUCNOST MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'da oynanacak EuroCup mücadelesine, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan BJK Fibabanka Arena sahne olacak.