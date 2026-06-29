Beşiktaş forma tanıtımı hangi kanalda, Beşiktaş forma lansmanı ne zaman, nerede yapılacak?

Beşiktaş JK’ın yeni sezon forma lansmanının tarihi ve yapılacağı yer taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Kulübün yeni sezon ürünlerini tanıtacağı etkinliğin, hem dijital platformlarda hem de seçili medya kanallarında geniş kitlelere ulaşması beklenirken, lansman detayları resmi açıklamayla netlik kazanıyor.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ SEZON FORMALARI GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş JK, taraftarların merakla beklediği 2026-2027 sezonu formalarını özel bir lansmanla tanıtacak. Transfer çalışmalarıyla da gündemde olan siyah-beyazlı ekip, iç saha, deplasman ve alternatif forma tasarımlarını ilk kez kamuoyuna sunmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ FORMA LANSMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

Beşiktaş JK Kulübü’nün açıklamasına göre 2026-2027 sezonu forma lansmanı 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 15.00’te Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen organizasyonda yeni sezon formaları ilk kez tanıtılacak.

BEŞİKTAŞ YENİ SEZON FORMALARI NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

2026-2027 sezonu formalarının satış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak lansmanın ardından Kartal Yuvası mağazaları ve resmi online satış kanalları üzerinden satış takviminin duyurulması bekleniyor. Formaların kısa süre içinde taraftarla buluşacağı tahmin ediliyor.

YENİ SEZON FORMALARI NASIL OLACAK?

Yeni sezon formalarında Beşiktaş JK’nin klasik siyah-beyaz çizgilerinin modern tasarım anlayışıyla yeniden yorumlanması bekleniyor. İç saha, deplasman ve üçüncü forma seçeneklerinin yer alacağı koleksiyonda teknik detaylar ve tasarım unsurları da lansmanla birlikte paylaşılacak. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği yeni formaların kulübün mağazacılık gelirlerine de katkı sağlaması hedefleniyor.