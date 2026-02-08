Haberler

Beşiktaş Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe Opet basketbol maçı nereden CANLI izlenir?

Beşiktaş Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda? Beşiktaş Fenerbahçe Opet basketbol maçı nereden CANLI izlenir?
Güncelleme:
Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş Fenerbahçe Opet maçı için geri sayım başladı. "Beşiktaş Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda?" ve "Beşiktaş Fenerbahçe Opet basketbol maçı nereden canlı izlenir?" soruları, karşılaşma öncesi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kritik derbinin yayın saati, canlı yayın kanalı ve izleme detayları haberimizde.

Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet, basketbol sahasında bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Dev derbi öncesi taraftarlar, Beşiktaş Fenerbahçe Opet maçı hangi kanalda yayınlanacak ve Beşiktaş Fenerbahçe Opet basketbol maçı nereden canlı izlenir sorularına yanıt arıyor. Maçın canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar belli oldu.

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet arasında oynanacak. Basketbolseverlerin yakından takip ettiği dev mücadele, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE OPET MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş ile Fenerbahçe Opet arasındaki kritik mücadeleyi HT Spor üzerinden canlı izlemek mümkün olacak. HT Spor; Digiturk 75, D Smart 79, Tivibu 87, Kablo TV 227 ve Turkcell TV+ 73 numaralı kanallar aracılığıyla yayın yapıyor. Karşılaşma ayrıca uydu ve internet üzerinden de şifresiz olarak takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek Beşiktaş – Fenerbahçe Opet karşılaşması, 08 Şubat Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE OPET MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul'da oynanacak dev derbi, saat 17.30'da başlayacak. Maç öncesi ve sonrası gelişmeler de basketbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE OPET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin önemli maçlarından biri olan Beşiktaş – Fenerbahçe Opet mücadelesi, İstanbul'daki Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak.

