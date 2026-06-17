Beşiktaş Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda, Beşiktaş GAİN Fenerbahçe Beko nereden CANLI izlenir?

Basketbol Süper Ligi’nde heyecan devam ederken Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak kritik maçın yayın detayları gündem oldu. Taraftarlar karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını ve nereden canlı izlenebileceğini öğrenmek için yoğun şekilde araştırma yapıyor.

BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisinde Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak kritik karşılaşma, basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Dev derbi beIN Sports 5 ve beIN Sports Haber ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele, hem şifreli hem de şifresiz yayın seçenekleriyle izleyicilere ulaşacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI YAYIN PLATFORMU BİLGİLERİ

Karşılaşma beIN Sports 5 üzerinden Digiturk 81 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan şifreli olarak izlenebilecek. Ayrıca beIN Sports Haber kanalı Digiturk 85 ve Kablo TV 223 üzerinden şifresiz yayın yapacak. Maç, Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden de takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Play-Off final serisinin önemli mücadelesi 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. İki ezeli rakip, şampiyonluk yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

BEŞİKTAŞ GAİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev derbi İstanbul’da Beşiktaş Akatlar Arena’da oynanacak. Basketbol Süper Ligi final atmosferine sahne olacak karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.