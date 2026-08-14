Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda, Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Beşiktaş ile Eyüpspor’un karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri merak konusu oldu. Süper Lig’de puan mücadelesine sahne olacak karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen sporseverler, Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak ve maç ne zaman oynanacak? sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Beşiktaş Eyüpspor maçına ilişkin merak edilen yayın ve karşılaşma detayları...

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de futbol heyecanı devam ederken Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki mücadele için geri sayım başladı. Siyah-beyazlı ekibin sahasında oynanacak karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayıncı kuruluşunu, başlama saatini ve oynanacağı stadyumu araştırıyor. Beşiktaş-Eyüpspor maçı, 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30’da başlayacak.

Süper Lig’de önemli bir mücadeleye sahne olacak Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşması öncesinde “Beşiktaş Eyüpspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman?” soruları gündemde. İstanbul’da oynanacak karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar, mücadelenin yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Beşiktaş-Eyüpspor maçına ilişkin merak edilen detaylar...

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM VE YAYIN BİLGİLERİ

Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports 1, Digiturk 77. kanal üzerinden izlenebiliyor. Platformlarda kanal numaraları zaman içerisinde değişebileceğinden, futbolseverlerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Eyüpspor maçı, 16 Ağustos 2026 Pazar günü oynanacak. Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.30 olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Eyüpspor karşılaşması Türkiye saatiyle 21.30’da başlayacak. 16 Ağustos Pazar günü oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar, maç saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Karşılaşmanın yayın programında veya başlama saatinde resmi bir değişiklik olması halinde güncel bilgilerin takip edilmesi önem taşıyor.

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, İstanbul’da bulunan Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.30’da başlayacak karşılaşmayı stadyumdan takip edemeyen futbolseverler, mücadeleyi Bein Sports 1 üzerinden canlı olarak izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ-EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş-Eyüpspor maçının yayıncısı Bein Sports 1 olarak belirtiliyor. Bein Sports 1, ücretli yayın platformu üzerinden izlenebildiği için karşılaşmanın şifresiz yayınlanması beklenmiyor. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverlerin yayın platformlarının güncel abonelik ve yayın seçeneklerini kontrol etmeleri gerekiyor.