Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Beşiktaş Crystal Palace maçı tek maç mı, rövanşı var mı, yok mu?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Crystal Palace maçı tek maç mı, rövanşı var mı, yok mu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Crystal Palace ile oynayacağı karşılaşma öncesinde taraftarların aklına takılan sorulardan biri de maçın formatı oldu. Eski grup aşaması sisteminde her rakiple iki maç oynandığını hatırlayan futbolseverler, “Beşiktaş Crystal Palace maçı tek maç mı?” ve “rövanşı var mı?” sorularına yanıt arıyor.

Beşiktaş – Crystal Palace karşılaşması tek maç olarak oynanacak ve rövanşı bulunmuyor. UEFA Avrupa Ligi’nde uygulanan lig aşaması formatında her takım her rakibiyle yalnızca bir kez karşılaşıyor. İşte Avrupa Ligi’nin yeni formatına dair merak edilenler.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI TEK MAÇ MI?

Evet, Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki karşılaşma tek maçtır. İki takım, bugün Beşiktaş Park’ta karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında bu iki takım arasında başka bir maç oynanmayacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇININ RÖVANŞI VAR MI?

Hayır, bu maçın rövanşı yok. Avrupa Ligi’nde eski grup aşaması yerine uygulanan lig aşamasında takımlar her rakiple tek maç oynuyor. Beşiktaş ve Crystal Palace’ın eleme turlarında yeniden eşleşmesi ise ancak her iki takımın da üst turlara çıkması ve kuranın bu şekilde çekilmesi halinde mümkün olabilir.

AVRUPA LİGİ LİG AŞAMASI NASIL OYNANIYOR?

36 takımın yer aldığı lig aşamasında her takım, 4’ü iç saha ve 4’ü deplasman olmak üzere 8 farklı rakiple birer maç yapıyor. Tüm takımlar tek bir puan tablosunda sıralanıyor. İlk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar son 16 için play-off turunda çift maç oynuyor. 25. sıra ve sonrasındaki takımlar ise Avrupa’ya veda ediyor. Yeni sistemde Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düşme bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ’NDE NE DURUMDA?

Lig aşamasına sahasında Marsilya’yı 4-1 yenerek başlayan Beşiktaş, ikinci haftada Hoffenheim deplasmanından 3-2’lik galibiyetle döndü. İki maçta 6 puan toplayan siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşısında da kazanarak ilk 8 hedefinde önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
İsimleri Fenerbahçe ile anılan golcüler Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor

Taraftarın alınsın diye yalvardığı golcüler Devler Ligi’ni sallıyor
Yargıda yeni dönem! Başsavcılar da adli dosyalarda görev alacak

Yargıda yeni dönem başlıyor! Bakan Gürlek iki kararı duyurdu
Milli Takım artık ona emanet! Sergen Yalçın’ın ekibi belli oldu

A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! Ekibi tam bomba
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Gaziantep’te baklava açtı! Şerbetini de kendi döktü

Diplomasideki hünerini mutfakta sergiledi: Baklava açan isim şaşırttı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

37 yaşındaki Gökhan Değirmenci'den olağanüstü performans

37 yaşındaki Gökhan Değirmenci'den olağanüstü performans
Melek Mosso nazardan korunma yöntemini açıkladı: Her sahne öncesi bunu yapıyor!

Ünlü şarkıcıdan nazara karşı önlem: Sahne öncesi mutlaka bunu yapıyor
Mide bulandıran manzara! 15 ton bozuk et için akılalmaz savunma

Denetimde mide bulandıran manzara
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

Özel okulda skandal! Sınıf öğretmeni tutuklandı, suçlamalar hayli ağır
Tavan arasında unutulan Pokemon kartları, emekli boyacıya servet getirdi

Yıllardır tavan arasında duruyordu, emekli boyacıyı milyoner yaptı
Hayvanlarda görülen virüs insana bulaştı, hasta hayatını kaybetti

Dünya bir ilki yaşıyor! Korkulan kabus gerçek oldu
Aydın'da kestane hasadı başladı! 15-20 metre yükseklikte çalışan sırıkçılar günlük 5 bin lira kazanıyor

Günlük 5 bin lira kazanıyorlar! Tek yanlış adım ölüm demek