Beşiktaş Crystal Palace maçı tek maç mı, rövanşı var mı, yok mu?

Beşiktaş – Crystal Palace karşılaşması tek maç olarak oynanacak ve rövanşı bulunmuyor. UEFA Avrupa Ligi’nde uygulanan lig aşaması formatında her takım her rakibiyle yalnızca bir kez karşılaşıyor. İşte Avrupa Ligi’nin yeni formatına dair merak edilenler.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI TEK MAÇ MI?

Evet, Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki karşılaşma tek maçtır. İki takım, bugün Beşiktaş Park’ta karşı karşıya gelecek. Lig aşamasında bu iki takım arasında başka bir maç oynanmayacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇININ RÖVANŞI VAR MI?

Hayır, bu maçın rövanşı yok. Avrupa Ligi’nde eski grup aşaması yerine uygulanan lig aşamasında takımlar her rakiple tek maç oynuyor. Beşiktaş ve Crystal Palace’ın eleme turlarında yeniden eşleşmesi ise ancak her iki takımın da üst turlara çıkması ve kuranın bu şekilde çekilmesi halinde mümkün olabilir.

AVRUPA LİGİ LİG AŞAMASI NASIL OYNANIYOR?

36 takımın yer aldığı lig aşamasında her takım, 4’ü iç saha ve 4’ü deplasman olmak üzere 8 farklı rakiple birer maç yapıyor. Tüm takımlar tek bir puan tablosunda sıralanıyor. İlk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, 9 ile 24. sıralar arasındaki takımlar son 16 için play-off turunda çift maç oynuyor. 25. sıra ve sonrasındaki takımlar ise Avrupa’ya veda ediyor. Yeni sistemde Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düşme bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ’NDE NE DURUMDA?

Lig aşamasına sahasında Marsilya’yı 4-1 yenerek başlayan Beşiktaş, ikinci haftada Hoffenheim deplasmanından 3-2’lik galibiyetle döndü. İki maçta 6 puan toplayan siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşısında da kazanarak ilk 8 hedefinde önemli bir adım atmayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.