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Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, Beşiktaş Crystal Palace maçı bugün mü?

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Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta, Beşiktaş Crystal Palace maçı bugün mü?
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UEFA Avrupa Ligi’nde üçüncü hafta heyecanı sürerken, Beşiktaş taraftarlarının gözü takımlarının İngiliz rakibiyle oynayacağı maça çevrildi. Lig aşamasında iki maçta iki galibiyet alan siyah-beyazlıların Crystal Palace maçı öncesinde “Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman?”, “saat kaçta?” ve “bugün mü?” soruları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Beşiktaş – Crystal Palace maçı bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Beşiktaş – Crystal Palace maçının tarihi, saati ve stadına dair tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Beşiktaş ile Crystal Palace bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının üçüncü haftası programında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İnternetten izlemek isteyenler TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek. Azerbaycan’da ise karşılaşma CBC Sport kanalından izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta oynanacak.

AYNI GÜN TRABZONSPOR DA SAHADA

Perşembe günü Avrupa kupalarında Türk futbolseverler için yoğun bir program var. Beşiktaş’tan önce saat 19.45’te Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nde sahasında İskoç ekibi Hearts ile karşılaşacak. Bu mücadele de TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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