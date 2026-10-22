Beşiktaş Crystal Palace MAÇ ÖZETİ ve GOLLERİ nereden, nasıl izlenir?

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Karşılaşma henüz oynanmadığı için maç özeti ve goller, mücadelenin sona ermesinin ardından yayınlanacak. Maçın Türkiye’deki resmi yayıncısı TRT olduğu için özet görüntülere TRT’nin resmi kanalları ve dijital platformları üzerinden ulaşılabilecek. İşte Beşiktaş – Crystal Palace maç özeti ve gollerini izlemenin yolları.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Beşiktaş – Crystal Palace maçı bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak ve yaklaşık 23.50 sularında sona erecek. Maç özeti ve gol görüntüleri, karşılaşmanın bitiminin ardından kısa süre içinde resmi yayıncının kanallarında yer alacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Maçın yayın hakları TRT’de bulunduğu için özet görüntüler TRT’nin dijital platformu tabii ile TRT Spor’un resmi kanallarında paylaşılacak. UEFA’nın resmi dijital kanalları da Avrupa Ligi maçlarının özetlerini maç sonrasında yayınlıyor. Görüntülere resmi kaynaklardan ulaşmak hem daha yüksek kalite sunuyor hem de izinsiz sitelerdeki güvenlik risklerini ortadan kaldırıyor.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Karşılaşmada atılacak goller, maç süresince ve sonrasında resmi yayıncının dijital platformlarında kısa videolar halinde paylaşılacak. Maçın tamamını kaçıranlar için geniş özet, golleri ve önemli pozisyonları bir arada sunacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Maçı canlı izlemek isteyenler için karşılaşma TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. TRT 1 canlı yayınına internetten tabii platformu üzerinden de ulaşmak mümkün. Azerbaycan’da ise mücadele CBC Sport kanalından ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ GOL YAĞDIRIYOR

Avrupa Ligi lig aşamasında Marsilya’yı 4-1, Hoffenheim’ı 3-2 yenen Beşiktaş, iki maçta 7 gol attı. Bu sezon Avrupa kupalarında eleme turları dahil çıktığı 8 maçın 7’sini kazanan siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşısında da gol yollarında etkili olmayı hedefliyor.