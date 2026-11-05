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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın oynanacağı stadı ve maçın yapılacağı şehri araştırıyor. Peki, Beşiktaş Celtic maçı nerede, hangi statta oynanacak?

BEŞİKTAŞ CELTIC MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Celtic arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, İskoçya'nın Glasgow kentinde bulunan Celtic Park Stadyumu'nda oynanacak. Celtic'in iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, kulübün tarihi stadyumu olarak biliniyor.

CELTIC PARK STADYUMU NEREDE?

Celtic Park, İskoçya'nın Glasgow şehrinde bulunuyor. Celtic futbol takımının iç saha karşılaşmalarını oynadığı stadyum, taraftarlar tarafından "Paradise" ve "Parkhead" isimleriyle de anılıyor.

BEŞİKTAŞ CELTIC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Celtic, 5 Kasım 2026 Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında karşılaşacak. Celtic Park'ta oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.