Beşiktaş Çayırova Belediyesi hangi kanalda, Beşiktaş Çayırova Belediyesi nereden CANLI izlenir?

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Beşiktaş, iç saha avantajını kullanarak Çayırova Belediyesi karşısında galibiyet hedefliyor. İstanbul'da oynanacak mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. İşte Beşiktaş Çayırova Belediyesi maçının yayın kanalı, tarihi, saati ve oynanacağı salon bilgisi.

BEŞİKTAŞ ÇAYIROVA BELEDİYESİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Çayırova Belediyesi maçı, beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 5, Digiturk'te 81. kanaldan izlenebiliyor.

Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.

BEŞİKTAŞ ÇAYIROVA BELEDİYESİ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Beşiktaş Çayırova Belediyesi maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı beIN Sports 5 üzerinden takip edebilecek. Kanal şifreli yayın yaptığı için maçı izleyebilmek adına beIN Sports aboneliği gerekiyor. Kanalların internet üzerinden yaptığı yayınlarda zaman zaman kesinti yaşanabileceği de göz önünde bulundurulmalı.

BEŞİKTAŞ ÇAYIROVA BELEDİYESİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Çayırova Belediyesi maçı bugün, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Basketbol Süper Ligi kapsamında gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ ÇAYIROVA BELEDİYESİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Çayırova Belediyesi maçı, Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak. Basketbolseverler, mücadeleyi başlama düdüğünden itibaren beIN Sports 5 ekranlarından canlı takip edebilecek.

BEŞİKTAŞ ÇAYIROVA BELEDİYESİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Çayırova Belediyesi arasındaki karşılaşma, İstanbul'daki Beşiktaş Akatlar Arena'da oynanacak. Siyah-beyazlılar, taraftarının desteğini arkasına alarak parkeye çıkacak.