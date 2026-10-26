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Beşiktaş Başakşehir maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?

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Beşiktaş Başakşehir maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor?
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Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir’i ağırlıyor. Zirve yarışı açısından büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde futbolseverler, mücadelede görev alacak hakem kadrosunu araştırıyor ve “Beşiktaş Başakşehir maçının hakemi kim?” sorusuna yanıt arıyor.

Beşiktaş – Başakşehir maçında hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı atamaya göre karşılaşmanın VAR koltuğunda ise İskoç hakem John Allan Beaton görev yapacak. İşte Beşiktaş – Başakşehir maçının hakem kadrosu ve karşılaşmaya dair tüm detaylar.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşmasını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu, hakem atamasını 22 Ekim’de duyurdu.

YARDIMCI HAKEMLER VE DÖRDÜNCÜ HAKEM

Ümit Öztürk’ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda İskoç hakem John Allan Beaton oturacak.

MAÇIN TEMSİLCİLERİ

Karşılaşmada temsilci olarak İsmail Şenoğlu, Okan Kaplan, Fatih Doksanoğlu ve Mert Yardibi görev yapacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Başakşehir, bugün, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Mücadele, Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifresiz yayınlanmayacak; karşılaşmayı izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ’IN İLK 11’İ

Beşiktaş, Başakşehir karşısına şu 11’le çıkıyor:

İKİ TAKIM DA PUAN PEŞİNDE

Ligde 15 puanı bulunan Beşiktaş, sahasında kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Geride kalan 8 haftada 11 puan toplayan Başakşehir ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Beşiktaş deplasmanında da sürdürerek üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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