Beşiktaş Alanyaspor tek maç mı, rövanşı var mı, ZTK Beşiktaş Alanyaspor galibi kiminle eşleşecek?

ZTK kapsamında Beşiktaş- Alanyaspor mücadelesi öncesi gözler hem maçın formatına hem de tur atlayan takımın yol haritasına çevrildi. Tek maç mı yoksa çift ayaklı mı oynanacağı sıkça sorgulanırken, kazanan takımın bir sonraki turda karşılaşacağı rakip de büyük önem taşıyor. Kupada ilerleme hedefi olan iki ekip için bu karşılaşma sezonun en kritik virajlarından biri olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan dorukta! Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak kritik mücadele futbolseverlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Büyük karşılaşma, geniş kitleler tarafından şifresiz izlenebilecek olmasıyla da dikkat çekiyor. Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak ve Türkiye genelinde milyonlarca izleyici ekran başına kilitlenecek.

ATV CANLI YAYIN VE İZLEME DETAYLARI

Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşması, ATV üzerinden hem uydu hem de dijital platformlar aracılığıyla izlenebilecek. Digiturk, D-Smart, Kablo TV, Tivibu, Turkcell TV+ ve Vodafone TV kullanıcıları da maçı ilgili kanal numaraları üzerinden takip edebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınları sayesinde karşılaşma şifresiz olarak erişime açık olacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi 23 Nisan Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, kupada yarı finale yükselme yolunda belirleyici olacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Dev mücadelede ilk düdük saat 20:45’te çalacak. Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte heyecan ATV ekranlarından canlı olarak yaşanacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik çeyrek final mücadelesi İstanbul’da, Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak. Siyah-beyazlı taraftarlar tribünlerde yerini alırken, ekran başındaki futbolseverler de bu büyük heyecana ortak olacak.

TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Bu nedenle rövanş karşılaşması bulunmuyor. Maçı kazanan takım doğrudan yarı finale yükselerek yoluna devam edecek.

GALİP TAKIM KİMLE EŞLEŞECEK?

Bu kritik karşılaşmanın kazananı, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kupada finale bir adım kala oynanacak bu eşleşme, şimdiden büyük bir heyecan yaratmış durumda.