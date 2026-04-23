Beşiktaş Alanyaspor maç özeti ve golleri nasıl izlenir? Beşiktaş Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

ZTK Beşiktaş Alanyaspor maçının yayınlanacağı kanal ve izleme platformu araştırmaları hız kazandı. Futbolseverler, karşılaşmayı şifresiz veya canlı yayınla takip edebilmek için yayıncı kuruluş bilgilerini sorguluyor. Beşiktaş’ın Alanyaspor ile oynayacağı bu önemli kupa maçına dair canlı yayın detayları ve maç saati bilgisi sporseverler tarafından yakından takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ–ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş JK ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, televizyon ve dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek.

ATV yayını; Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden erişilebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınıyla da takip edilebilecek.

SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşma saat 20:45’te başlayacak.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Mücadele 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması İstanbul’da, Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak.