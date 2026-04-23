Beşiktaş Alanyaspor maç özeti ve golleri nasıl izlenir? Beşiktaş Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
BEŞİKTAŞ–ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş JK ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç, televizyon ve dijital platformlar üzerinden de izlenebilecek.
ATV yayını; Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24, Turkcell TV+ 24 ve Vodafone TV 25 numaralı kanallar üzerinden erişilebilir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet yayınıyla da takip edilebilecek.
SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Karşılaşma saat 20:45’te başlayacak.
MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?
Mücadele 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.
MAÇ NEREDE OYNANACAK?
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması İstanbul’da, Beşiktaş Park Stadyumu’nda oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak bu kritik eşleşmede Beşiktaş, kendi sahasında avantaj ararken Alanyaspor deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Maç, tek maç eleme formatı nedeniyle yüksek tempolu ve rekabetçi geçmesi beklenen karşılaşmalar arasında yer alıyor.
BEŞİKTAŞ–ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?
Beşiktaş JK ile Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının maç özeti, futbolseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Mücadelenin önemli anları ve golleri yayıncı kuruluş üzerinden tekrar izlenebiliyor.
MAÇ ÖZETİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?
Karşılaşmanın geniş özet görüntüleri genellikle A Spor ekranlarında ve kanalın dijital platformlarında yayınlanıyor.
Maç bitiminden kısa süre sonra goller, kritik pozisyonlar ve tartışmalı anlar özet halinde izleyicilere sunuluyor.
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.