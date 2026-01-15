Beşiktaş 11'i! Beşiktaş Keçiörengücü maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? ZTK Beşiktaş Keçiörengücü BJK maç kadrosu ilk 11!

Haberler

Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki (ZTK) kritik randevu öncesi taraftarların heyecanla beklediği Beşiktaş Keçiörengücü ilk 11 kadroları nihayet netleşti. Teknik direktörün sahaya süreceği isimler ve yedek kulübesindeki hamle oyuncuları merak konusu olurken, "Beşiktaş'ın kadrosunda kimler var?" sorusu yanıt buldu. İşte Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesi açıklanan BJK maç kadrosu ve sahaya çıkacak mutlak galibiyet parolalı Beşiktaş 11'i...

Kupa mesaisi başlarken gözler resmi listelere çevrildi: Beşiktaş Keçiörengücü maç kadrosu belli oldu mu? Siyah-beyazlıların Ankara ekibi karşısında tur arayacağı müsabakanın başlangıç kadroları, futbolseverler tarafından arama motorlarında ilk sıraya yerleşti. Beşiktaş'ın rotasyonlu mu yoksa as kadroyla mı sahada olacağı sorusu cevaplanırken, ZTK heyecanını zirveye taşıyacak Beşiktaş Keçiörengücü ilk 11 listesini ve maç öncesi son dakika gelişmelerini haberimizde bir araya getirdik.

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) heyecan dolu bir akşam futbolseverleri bekliyor. Beşiktaş, kupadaki iddiasını sürdürmek amacıyla Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile karşı karşıya geliyor. Milyonların kilitlendiği bu kritik randevu, 15 Ocak Perşembe günü oynanacak. Hakemin ilk düdüğüyle saat 20:30'da başlayacak olan mücadele, İstanbul'un kalbinde, Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek. Futbol tutkunları için en sevindirici haber ise bu dev maçın ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak olması.

ATV CANLI İZLE: ŞİFRESİZ YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Beşiktaş - Keçiörengücü müsabakasını televizyon başında veya dijital cihazlarından takip etmek isteyenler için ATV, geniş erişim seçenekleri sunuyor. Maçı kesintisiz ve HD kalitesinde izleyebileceğiniz kanal numaraları şunlardır:

Digiturk: 25. Kanal

D-Smart: 25. Kanal

Tivibu: 24. Kanal

Kablo TV: 24. Kanal

Turkcell TV+: 24. Kanal

Vodafone TV: 25. Kanal

Televizyonun yanı sıra, ATV'nin resmi internet sitesi ve Türksat uydusu üzerinden de şifresiz yayına erişim sağlayarak kupa heyecanına ortak olabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

11'LER:

TÜPRAŞ STADYUMU'NDA KUPA GECESİ

İstanbul'da futbol rüzgarı esecek! Beşiktaş, kendi seyircisi önünde hata yapmadan bir üst tura adını yazdırmayı hedeflerken, Keçiörengücü deplasmanda sürpriz bir sonuç almanın peşinde. Tek maç eleme sistemi veya grup aşaması dinamikleri doğrultusunda her iki takım için de hayati önem taşıyan bu müsabakada, kazanan taraf büyük bir moral avantajı elde edecek.

